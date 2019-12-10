台北雙子星（台北車站特定區C1、D1開發案）開發案歷經6次招標，原先最優申請人南海馬頓團隊，遭經濟部投審會以國安疑慮為由駁回，台北市政府於10月中旬決定，由次優申請人藍天宏匯團隊遞補，並再12月10日由藍天宏匯宣布，將在17日與台北市政府正式簽約。然而，正逢選舉剩30多天，台北市長柯文哲想在選前秀政績，拉抬台灣民眾黨聲勢，似乎也不言而喻。

雙子星開發案被視為柯文哲任內所推動的「西區門戶計畫」重要一環，北市府在2018年3月展開第6次招商，並在12月底由香港南海控股以及馬來西亞柏威年集團，分別出資80%、20%所組成南海馬頓團隊，打敗由藍天電腦、宏匯集團所組成的藍天宏匯團隊。

然而，該案後來遭到經濟部投審會以國安疑慮為由駁回，北市府也考量該案重新招標曠日廢時，也不清楚是否有廠商投標，決定由次優申請人藍天宏匯團隊遞補。藍天集團在10月18日收到北市府正式公文，表示最快可以在4個月後，也就是2020年2月正式簽約。

藍天宏匯團隊在獲得遞補資格2周內，完成成立資本額20億元的台北雙星股份公司，向行政院經濟部申請也核定通過，藍天宏匯順利在12月10日傍晚宣布，將於12月17日與台北市政府正式簽約。這也代表正在與行政院、台北市政府提起訴願的南海馬頓團隊，正式出局。

台北市長柯文哲今年8月成立台灣民眾黨之後，於各地推出區域立委人選，不分區名單更有賴香伶列、高虹安，以及柯文哲核心幕僚蔡壁如、「學姐」黃瀞瑩上榜。同時，北市府政績更是幫助民眾黨衝票關鍵，該案最快也要在明年2月才會有個著落，但如今提早到選前，不免引發外界猜疑，與柯文哲秀政積拉抬民眾黨聲是有關。

不過柯文哲在10月中旬陪同民眾黨立委參選人何景榮到松江市場掃街拜票之際，就被媒體問及是否想在選前甩掉雙子星開發案這個燙手山芋，柯文哲回應，去年12月決標被投審會審5個多月，卡到走法律訴訟，不管民進黨怎麼搞，北市府就照著SOP走，希望政府不要再卡，也澄清此事與選舉無關。

(中時電子報)