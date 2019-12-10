韓國瑜。(圖/臉書)

國民黨總統候選人韓國瑜，在新北板橋造勢時，身上穿的「鋼鐵韓」藏青色飛行夾克意外引發討論，詢問度爆表。今（10）日晚間韓國瑜在臉書上宣布，即將開賣「戰袍」，且限量1000件，讓韓粉們相當期待。

韓國瑜晚間在臉書表示，「著涼了四年，你需要一件鋼鐵H夾克」，提及前幾天在新北市和團隊及黨內重量級人士，一同換上新戰袍，象徵大家團結一心。外套一亮相，「這幾天競選辦公室的電話被打爆了」，全都是為了詢問「H外套」的戰袍。

原本外套並不對外販售，但韓國瑜聽見廣大民眾的心聲，在極力爭取之下，終於跟廠商協議好，請他們破例趕工，再加碼訂製1000件外套，到時候將舉辦一場公益販售活動，每人限購一件，細節一旦確定會立刻通知大家，而所得也將捐做公益，人氣和愛心都不落人後！

另外，韓國瑜也在文章最後標註「#唯一官方正牌戰袍」、「#限量1000件要搶要快」，此外還有「#20件加碼神秘驚喜」，同時也暗酸同樣宣布開賣飛行外套的民進黨「#先出不算贏爆紅才是贏」、「#確定你們詢問度破表嗎」，更信心喊話「#32天後也要贏」。

(中時電子報)