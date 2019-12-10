今天是「世界人權日」，而近日有個別國家對中國人權狀況提出關切和批評。大陸外交部發言人華春瑩今天在例行記者會中回應，「有關國家罔顧基本事實，對中國人權狀況說三道四、妄加指責，中方對此堅決反對。」

華春瑩指出，中國人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權。今年是中華人民共和國成立70週年。這是中國發生歷史性變化的70年，也是人權事業取得歷史性進步的70年。70年前，在中國共產黨的領導下，中國人民實現了翻身解放和當家作主。70年來，

華春瑩表示，中華民族迎來從站起來、富起來到強起來。中國政府和人民高度重視發展人權事業，奉行以人民為中心的人權理念，堅持人權的普遍性原則與自身實際相結合，把生存權、發展權作為首要的基本人權，走出一條符合國情的中國特色人權發展道路。

華春瑩表示，大陸解決了近14億人的溫飽，減少了8.5億貧困人口，為7.7億人提供就業，為2.5億老年人、8500萬殘疾人和6000多萬城鄉低保人口提供基本保障，實現了近14億人從貧困到溫飽再到小康的歷史性跨越，建成了世界最大規模的教育體系、最大規模的社保體系、最大規模的醫療體系、最大規模的基層民主選舉體系，譜寫了中國人權進步的歷史篇章，拓寬了國際人權保障的現實方案，豐富了人類文明多樣性。這是任何不帶偏見的人都不得不承認的事實。

(中時 )