針對外界質疑中鋼粒狀物排放改善情況，中鋼提出說明強調，該公司各項空污排放都符合法規要求。

中鋼說明如下：一、中鋼公司自66年建廠起，即陸續投資各類環保設施，累計至107年底高達678億元，粒狀物減量比例達89.69％、硫氧化物減量76.57％、氮氧化物減量56.16％、揮發性有機物減量78.31％。

二、中鋼公司亦積極配合高雄市政府秋冬季減排政策，主動於108年9月至109年3月安排主要製程降載及部分生產設備歲修，可減少粒狀物排放132.74公噸。

三、中鋼各項空汙排放不但都符合法規要求，經與國外鋼廠排放實績進行比較，中鋼公司108年1至11月粒狀物排放強度約為0.239kg/公噸-鋼胚，與日本JFE鋼鐵公司（0.52kg/公噸-鋼胚）、寶鋼（0.47kg/公噸-鋼胚）及唐山鋼鐵（0.38kg/公噸-鋼胚）等亞州一流鋼廠比較，中鋼公司粒狀物排放強度更為優異、毫不遜色。

四、中鋼公司基於沒有最好，只有更好的理念，持續推動各項環保改善措施，將投資金額27.16億元，進行加熱爐設備改造、增設燒結礦自動化封閉式建築、熱軋鋼帶工場加熱爐設備更新、第一轉爐工場集塵設備更新及燒結增設脫硫設備等空污改善計畫，預計於108年至110年期間完成，可減少粒狀物排放量119.95公噸。另外108年5月6日董事會通過投資70.178億進行「煤礦封閉式建築第一期工程」，且一、二階煉焦爐及乾式淬火設備汰舊換新先期工程亦加速進行中。

五、中鋼公司將持續與世界一流鋼廠交流，引進最佳可行控制技術，並持續以滾動方式，逐年檢討空污減排計畫，以降低粒狀物及PM 2.5的排放。

(工商 )