受惠電動自行車持續熱銷歐美市場，自行車三雄-巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306），無論11月營收或前11月營收、均呈現正成長，預期三雄2019年整體營收可望維持正成長。法人表示，在電動自行車可望持續暢旺加持下，三雄明年營收維持成長可期。

其中，巨大集團11月合併營收為53.66億元，年增6.24％；前11月集團合併營收為585.97億元，年增5.57％。

巨大表示，11月份自有品牌銷售，主要成長來自捷安特歐洲公司、美國公司及捷安特中國公司，無論傳統自行車或電動自行車、銷售量均維持成長。

此外，美利達集團11月合併營收為20.23億元，年增9.62％；前11月整體產銷量為97.17萬台，年減一成。美利達雖然整體銷售量減少，但因平均出口單價增加，帶動集團前11月合併營收為256.10億元，年增7.68％。

至於全球鏈條大廠-桂盟集團，11月合併營收為4.35億元，年增1.58％；前11月合併營收47.42億元，年增2.72％。桂盟隨著電動自行車及高階自行車的滲透率遞增，以及歐美補修市場成長，前三季EPS達6.01元，年增7％。

(工商 )