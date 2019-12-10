法國大罷工周二邁入第6天，大眾運輸與商業活動明顯大受影響，零售業與餐旅業更是憂心忡忡，擔心年終耶誕銷售旺季業績恐因此泡湯。

法國工會因反對年金改革上周四起展開大罷工，大眾運輸系統幾乎陷入癱瘓，造成市區道路大塞車，塞車路段估計上看600公里，較平日水準超出逾2倍。

周二大罷工邁入第6天，許多公部門服務持續停擺，馬克宏政府預定周三將公布引發爭議的年金改革計畫內容，社會動盪短期內恐怕難以平息。

由於大罷工正值年終耶誕銷售旺季，商業活動料將大受影響，零售業與餐旅業對於旺季的業績更是憂心忡忡。

法國貿易協會會長柯伯利（Willaim Koeberle）表示，「大罷工愈演愈烈，且毫無落幕的跡象，零售業者愈來愈悲觀，我們非常憂心整個動盪危機會延燒不止。」

柯伯利進一步指出，耶誕節前僅剩最後2個周末，這2個周末對於零售業者業績至為關鍵，有些甚至是占全年營收的2成之多。

零售產業協會紛紛要求政府出手援救，法國商業總會已呼籲政府就受街頭示威遊行而被迫暫停營運的商家提供補償，法國貿易協會也表示將爭取政府協助度過難關。

法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）周日受訪時表示，「政府不會見死不救，特別是正值年終耶誕銷售旺季，他本周將與各零售產業組織會面，討論可能的援助方案。」

餐旅業同樣是首當其衝，餐旅業專業顧問機構MKG集團指出，巴黎飯店業者已受到上周大罷工的影響，由於旅客取消行程，巴黎飯店業者上周三與周四的住房率平均大跌9.6與10個百分點。

去年此時法國首都也爆發黃背心的抗議活動，重創巴黎觀光業，MKG預估，今年12月上旬巴黎飯店業者的住房率甚至還會比去年同期還要低。

(工商 )