7月1日起政府強制檢驗塑膠軟管的市售瓦斯管，行政院消保處今天公布9月首次查核十件，八件品質檢測不合格，有易碎漏氣、爆裂等疑慮，除了開罰，也呼籲購買時認明商品檢驗標識。

行政院消費者保護處簡任消保官王德明指出，市售瓦斯管有塑膠、橡膠、金屬等不同材質，經濟部標準檢驗局直到2017年9月27日才制訂公布CNS 15996燃氣用塑膠軟管的國家標準，今年7月1日再列為強制檢驗，9月間消保處在台北市、新北市、桃園市、台中市及高雄市的實體商店，隨機購買十件材質為塑膠軟管的市售瓦斯管，進行三類查核。

首先是品質檢測部分，其中「耐正戊烷性」檢測有七件不合格，會易碎漏氣；氣體壓力的「耐壓性」檢測則有一件不合格，管線出現爆裂；另外有一件因為樣品的內、外層無法剝離檢測，所以無法判定。

八件不合格產品，王德明說，若是今年7月1日以後生產，標檢局會依據商品檢驗法直接開罰新台幣20萬元以上、200萬元以下罰鍰；若是今年7月1日前生產，依消保法直接開罰6萬元以上、50萬元以下罰鍰。

其次是一般商品標示查核，也多達十件不合格，不合格情況包含沒標示用途、使用與保存方法，應注意事項或標示不完整，沒標示淨重、容量、數量、度量等法定度量衡單位，沒標示製造日期等。經濟部中部辦公室將依據商品標示法限期改正，否則開罰2萬元以上、20萬元以下罰鍰。

至於商品檢驗標識及管體標示查核，共計八件不合格，包含沒有檢驗標識、製造年月、建議使用期限、標示適用壓力，及沒有標示液化石油氣用（LPG）或天然氣/液化石油氣用（NG/LPG）。

王德明說，以上八件就是品質檢測不合格的八件。若是今年7月1日以後生產，標檢局會依據商品檢驗法限期改正，否則開罰10萬元以上、100萬元以下罰鍰；若是今年7月1日之前生產，依據消保法限期改正，否則開罰6萬元以上、150萬元以下罰鍰。

(工商 )