簡嫚書生完第2胎之後，先在《靈異街11號》飾演法醫，在剛開拍的LINE TV新劇《黑喵知情》則演獸醫，都是職人角色。她說，這次角色最難挑戰的不是跟寵物溝通，而是要配合角色演繹出100種刻薄表情，王家梁是想盡辦法讓自己有100種的頹廢感，而施名帥、連俞涵為戲接受專業的寵物職前訓練，意外從寵物溝通的課程中獲得與寵物的靈性溝通。

簡嫚書為戲去獸醫院見習，包含寵物檢查的流程、如何安撫寵物等。面對這一連串學習，她說：「有聽說面對小嬰兒，也是可以用寵物溝通的方式與他們交流，動物的表達其實都很直接，就像當時生第一胎的感覺一樣，小嬰兒跟小動物一樣，會用很多行為動作來吸引你注意。」

提到「寵物溝通」課程，演員們直呼成效驚奇，施名帥表示，家裡養的貓每天凌晨3、4點會喵喵叫，藉由寵物溝通後得知是因貓覺得無聊想找人玩，施名帥告訴牠會盡量陪牠玩，請牠不要在凌晨叫。當天回家，貓咪又在同時間從高處跳下來，原想要叫，但掙扎一下又吞回去，「真的嚇一跳，原來牠有聽進去」。

王家梁這次在《黑喵知情》飾演前法國傭兵，角色頹廢黑暗，他為了角色留鬍渣，不剪頭髮，意外發現自己很喜歡這樣的頹廢風，這次會在劇中呈現出不同以往的俊帥形象。王家梁也有去學習「寵物溝通」，溝通過程中還一度暈眩，原因是因為他過度投入其中，精神與眼神都十分集中導致。

(中時 )