陳珮騏10日錄JET節目《命運好好玩》，她開心透露，等了十幾年終於接到心心念念的理想作品，「自從看了電影《女湯》，就很期待這樣的作品，目前都在做前置，期待到快哭了。」她提及新作品是現實世界會發生的狀態，又是以熟女的角度詮釋，「台灣戲劇比較偶像，除了金鐘劇，一般戲劇都是年輕男女愛情，所以我覺得這部很難得。」

談到理財，陳珮騏表示自己大部分收入都是從工作而來，「我熱愛表演，投資的部分只能算賺零用錢。」她投資股票與期貨，不喜歡短期進出，也喜歡買房地產，一部分是為了讓家人住，一方面則期待可以增值，她笑稱買給姑姑住的房子，位在高雄科博館，入手198萬，目前已經增值到400多萬，中間的獲利要換大房子或買另一間，都是不錯的選擇，「我2歲時媽媽就不在身邊，還沒滿8歲，父親就過世，所以是姑姑們跟奶奶帶大的，姑姑們就像我媽媽一樣。」

陳珮騏投資賺零用錢 。（JET提供）

陳珮騏近日即將開拍新戲，提及身體狀況，她透露還在調養婦科，「之前出現三周來一次生理期，一直有在調養，最近要開始投入工作，希望可以調養得更好一些。」

(中時 )