竹田鄉在獲台灣城鎮品牌綠色環境永續獎、及獲評為10大客庄小鎮後，公所乘勝追擊與旅行社合作推出2天1夜套裝遊程，宣告竹田觀光產業鏈正式升級，要讓遊客深入體驗客庄之美。（謝佳潾攝）

今年是竹田鄉的豐收年，不僅獲台灣城鎮品牌綠色環境永續獎，還獲評為10大客庄小鎮，是屏東唯一獲觀光局認證的漫遊客庄，而近日公所又乘勝追擊，與旅行社談妥合作推出2天1夜套裝遊程，宣告竹田觀光產業鏈正式升級，要讓遊客深入體驗客庄之美。

「食衣住行育樂統統在竹田！」竹田鄉長傅民雄指出，經串聯產業與文化並整合地方資源成功後，推出的2天1夜套裝遊程超豐富，除有廣為人知的百年驛站竹田驛園外，還有不少地方特色景點，保證遊客玩到樂不可支。

他舉例，如有伯公小吃、頓物堂茶養文創生活館、達達港、天使花園、美崙聚落、屏東農夫青草園、客家文物館、忠義祠、文筆亭、檸檬村金桔園等。

傅民雄說，竹田鄉雖是人口老化的農村，但因歷史文化氣息濃厚、農產業又豐富，所以也是令人著迷的慢活城市，它的腳步不疾不徐，不僅每一步都有故事，還有引人佇足魅力，因此在獲得城鎮品牌及10大客庄小鎮等2項國家認證後，又積極推出套裝遊程，誓言要將竹田的美發揚光大。

他強調，不管是獲獎或是推遊程，都不是推廣竹田的終點而是中點，如明年還要爭取國際慢城組織認證，日前已與獲認證的花蓮鳳林鎮、嘉義大林鎮締結為姊妹鎮，除取經外還承接了明年舉辦台灣國際慢城聯盟年會的任務，屆時所有會員都會到竹田，想必又是一場竹田盛會。

(中時 )