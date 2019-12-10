美國、墨西哥和加拿大去年簽定「美墨加貿易協定」（USMCA）以取代1994年生效的北美自由貿易協定（NAFTA），但由於民主黨團一再質疑協定可執性，導致此案擱置。近日，消息透露該協定有新進展。據悉，美加官員預定週二（10日）飛往墨西哥拍板最終定案細節。美國國會有望最快於今年年底表決這項協定。

路透社10日報導，川普政府與眾議院民主黨就新北美貿易協定內容達成初步共識，美國眾院議長佩洛西表示，目前正在審議修改內容，預計最終修訂版本的USMCA將於週二定案。同時表示，這是繼民主黨暫緩批准USMCA後，是否繼續推動協議通過的「關鍵時刻」。

據悉，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與美國總統川普女婿、白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）將前往墨西哥商定USMCA的最終細節。墨西哥官員證實，墨西哥政府也為此特邀加拿大副總理來訪墨西哥出席協商會議。

白宮預計12月15日前向國會遞交提案，美眾院最快18日前可就USMCA進行表決。這項協定一旦全面實施，有助於美國經濟蓬勃發展並為美國本土增加1200萬個新工作崗位。但美國眾院議長表示，不排除2020年才進行投票的可能性，但此案若推遲至明年，可能受總統大選與川普彈劾案的影響，通過機率更加渺茫。

(中時 )