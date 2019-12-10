前教育部長吳清基(右二)代表頒授「至聖先師-孔子」獎座給葉匡時副市長(左二)，表達對補習教育支持與重視。（高雄市教育局提供／洪浩軒高雄傳真）

中華民國補習教育全國總會於10日在高雄林皇宮舉辦2019年「育苗專案績優單位」表揚及「補教師鐸獎」頒獎典禮，暨第八、九屆總會長授證大會，全國17個縣市的補教協會都到場共襄盛舉，活動中更邀請到高雄副市長葉匡時致詞。

葉匡時表示，雖然高雄補教業比例在全國僅排第四名，但今天接下新任總會長的張有傳，在高雄從事補教業已有25年之久，他期盼張有傳可以率領高雄扮演領頭羊角色，共同推動讓所有補教夥伴朝安全、溫暖與專業的三大目標全面提升，若未來有任何需求，市政府教育局將會全力配合。

前教育部長吳清基認為，補習教育也是大家的終身教育，無論是從小的才藝亦或是要考取任何的相關證照，都需要仰賴補習教育，所以補教是國家未來相當重要的發展。

吳清基更強調，因為目前科技快速發展，未來可能將會有AI機器人老師出現，但它們無法完全取代現在的老師，老師具有傳道、授業、解惑的責任，前2項AI機器人可能可以勝任，但解惑的部分，必須要由人與人的實體溝通，才能做到，只有人能夠真正了解學生的問題，針對不一樣問題用不同的方法來解決。

(中時 )