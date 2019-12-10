CSIS關於《中共間諜活動：情報底色》新書討論會

美國最近出版一本專門研究中共情報系統的新書，仔細描寫了2010年至2012年一場驚心動魄的美中情報戰秘辛。這場在前中共國家主席胡錦濤任內的情報戰中，中共反情報系統搗毀美中情局(CIA)在大陸間諜網，導致20名線人被殺或監禁。而在該案中向中共洩漏美間諜網機密的中情局雇員，才剛剛於11月22日被判處19年監禁。

《美國之音》報導，這本非小說新書《中共間諜活動：情報底色》（Chinese Communist Espionage: An Intelligence Primer)是由美國前中情局分析師彼得．馬蒂斯（Peter Mattis）和智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）學者馬修．布拉吉爾（Matthew Brazil）的共同著作。新書的前言部份提到了2011年一名為美國CIA擔任線人的大陸政府官員被中共查獲後，與他懷孕的妻子在政府部門的大院內被槍殺，整個過程以閉路電視對內播放。

報導引述該書內容指出，由於美國情報工作失敗，在2010年至2012年間中共搗毀了美國在大陸間諜網，有20名CIA線人被殺或監禁。而直接導致CIA的大陸間諜被殺的關鍵人物，是潛藏在CIA內部一名為中共搜集情報的中情局特工李振成（Jerry Chun Shing Lee），他已於11月22日在美國被判處19年監禁。

兩名作者在書中解釋，中國共產黨對背叛者趕盡殺絕是因為在歷史上曾因為間諜活動遭遇過滅頂之災，例如1927年的「四一二反革命政變」，該次事件幾乎讓中共全軍覆沒。

美國智庫詹姆士敦基金會的新書介紹會上說，本書是對中共情報活動的入門介紹，主要是解密中共將近一個世紀的情報工作，尤其是近年來中共情報活動在全球迅速擴張，甚至已經成為全球情報大國。

報導說，本書是第一本利用中文資源介紹中共情報活動前世今生的書。書共分七章，分別介紹了中共情報工作的組織機構、高層領導、著名諜報人員（包括1980年代潛伏在中情局的紅色間諜金無怠）和重要諜報活動。書中還有一個章節專門談中共在國外的經濟間諜活動。

作者馬蒂斯說，西方世界對中共間諜活動通常有些誤解，比如認為中共在情報活動很少用傳統的間諜手段，雇傭業餘人員從事間諜活動以及人人都有可能為中共收集情報等。這樣的認識並不能有助於提高對情報的分析，同時也沒有反映中共情報歷史的真實。

他說，中共確實在雇傭中國大陸民眾甚至華裔進行間諜活動，但是這並不是中共情報的工作重點。不過，中國大陸情報活動的規模以及未來的可能影響，對美國和西方的確構成了極大威脅。

報導認為，馬蒂斯的此一觀點與法國作家羅傑．法利戈（Roger Faligot）所著《中國間諜：從毛澤東到習近平》一書的觀點完全不同。法利戈認為，中國大陸間諜活動方式給其他國家的間諜識別造成困難，因為他們看起來並不像間諜，行為方式也不像間諜，因為他們可能是「學者、學生、商人和記者」。

(中時電子報)