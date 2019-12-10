陳明章音樂劇二部曲《撼山河》音樂會本周將在台南全美戲院開唱。（全美戲院提供）

陳明章繼《再會吧北投》音樂劇造成觀眾一票難求絕佳口碑後，全新推出第2部音樂劇《撼山河》，選在歷史悠久的台南全美戲院開唱，首次完整把音樂劇故事及歌曲獻給台南鄉親。他透露，在全美戲院演出有一個主要的原因，當台灣一家家歷史悠久戲院陸續熄燈，他很希望全美戲院長久存在。

《撼山河》音樂劇完成的第一首歌是1998年發表的〈噶瑪蘭傳說〉，陳明章2007年開始構思整個音樂劇架構，故事除了寫台灣這塊土地，也寫海洋、環保及生態的議題。

這齣音樂劇中，陳明章為每一種魚書寫歌曲，色彩斑斕豔麗的台灣魚類，都成為陳明章筆下性格十足角色，他並以台灣東海岸為場景，開展一幅色彩豐富、生意盎然的海洋意象，共譜屬於台灣的海洋傳說，成就氣霸山河「海上三國志」的故事。

陳明章說，在全美戲院開唱這齣音樂劇有一個主要原因，畢竟，當台灣一家家歷史悠久的戲院都陸續熄燈之際，他很希望全美戲院可以長長久久存在。

因為感動於全美戲院這間歷史悠久的戲院，第二代接手後仍堅持經營及維護理念，希望可以透過音樂會來創造戲院不同的使用價值，讓這樣的空間可以有更多元的經營方式。

(中時 )