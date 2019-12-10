4年前高雄市一名罹有憂鬱症，且認知能力低落（經鑑定全量表智商68）婦女，因長期暈眩求醫無效，經朋友介紹到愛和堂中醫診所接受調氣治療，沒想到卻遭到洪姓治療師性侵，高雄地院日前宣判，治療師對受照護人利用權勢及機會性交，判有期徒刑5年，可上訴。

法官判決指出，104年10月婦女經徐姓友人介紹到愛和堂接受調氣治療，但沒想到卻遭到洪男用手指及生殖器性侵，被害人因欠缺性自主判斷能力，事後才發覺遭受性侵害，但因受憂鬱症影響，受創後自我封閉並未告知他人，直到女兒察覺母親的行為有異，於12月25日前往警局報警。

但婦女因認知低落，竟為蒐集證據，又於12月28日，前往「愛和堂」接受調氣治療，沒想到洪男再度對被害人下手，洪男性侵後將保險套用衛生紙包覆放置左邊口袋，療程結束後婦女衝出診療室奔向櫃台，告知洪男的太太她被性侵， 為了奪取洪男口袋裡的保險套，雙方在店外拉扯，婦女取得洪男口袋中掉出衛生紙作為證物同時報警經送醫驗傷。

法官判決指出，從婦女提出的證物中，衛生紙及她內衣的殘留唾液，皆驗出男性體染色體，並與洪男的染色體相符，高雄地院宣判洪男對受照護人利用權勢及機會性交，判有期徒刑5年，全案仍可上訴。

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(中時 )