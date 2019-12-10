臺灣產物公告，11月單月營收淨額為新台幣4.29億元，稅前盈餘為0.51億元，每股稅前盈餘約0.14元。累計1至11月營收淨額為47.74億元，稅前盈餘為7.62 億元，每股稅前盈餘為2.10元。

(工商 )

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