臺灣產物前11月稅前EPS 2.10元 21:042019/12/10 工商 黃惠聆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣產物公告，11月單月營收淨額為新台幣4.29億元，稅前盈餘為0.51億元，每股稅前盈餘約0.14元。累計1至11月營收淨額為47.74億元，稅前盈餘為7.62 億元，每股稅前盈餘為2.10元。 (工商 ) #11 #10 #淨額 #每股 #臺灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-電機》逐月回暖！氣立11月營收月增24.75％ 08:022019/12/06 財經 蘆竹社區竄火苗 11人平安疏散 09:452019/12/06 社會 《熱門族群》蘋果帶旺Q4業績，大立光、新普科、穩懋甜出汁 11:082019/12/06 財經 美系客戶拉貨 鉅明11月營收創歷史同期新高 11:112019/12/06 財經 《電子零件》5G CCL受惠者，外資維持台燿目標價155元 11:592019/12/06 財經 《航運股》11月營收登峰，捷迅飆漲停 11:592019/12/06 財經 《業績-航運》中菲行11月營收15.86億元，與去年同期相當 12:502019/12/06 財經 高麗菜超種亮紫燈 農糧署二度 「紫爆」通知 15:082019/12/06 生活 《業績-紡纖》旺季＆冬奧拉貨效應，得力11月營收再創新高 15:062019/12/06 財經 汎德永業11月營收31.76億元 年增8.47％ 20:372019/12/10 財經 財經熱門新聞 台積電5奈米被搶光 慘！老三要多等1年 - 財經 北京這動作川普火大！ 專家：陸美貿易談判恐破裂 - 財經 台積電最強7奈米不配旗艦5G晶片？ 高通慘遭數據打臉 - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 財經 不捨得賣台積電 新光金出現今年首月虧 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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