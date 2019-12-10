一芳水果茶12月大推紫紅風格飲品，讓整個冬天甜蜜蜜！一芳宣布，12/11推出「蜜紅豆西米露」，可享新品優惠價；此外，今年6月首度推出後、引起手搖飲界葡萄飲品風潮的「巨峰葡萄水果茶」，12/18冬季限定回歸上市，強調整顆葡萄新鮮現打，準備再度擄獲廣大果茶愛好者。

12/11開賣的「蜜紅豆西米露」，使用傳統工法將紅豆熬煮5～6小時，保留紅豆粒的口感與紅豆泥的濃郁香氣，每日現煮晶瑩Q軟的西米露，再加上新鮮直送的香純鮮奶，香濃順口，是冬季專屬暖心甜蜜。「蜜紅豆西米露」新品上市期間（12/11至明年1/7連續4周），享中杯49元、大杯59元優惠價。 一芳水果茶觀察到近年手搖飲甜品化風潮，今年10月起推出老街系列飲品，包括蜜紅豆粉粿鮮奶、金鑽鳳梨杏仁露、古釀冬瓜仙草露及大甲芋頭西米露，受到許多消費者支持；其中，「大甲芋頭西米露」和「蜜紅豆粉粿鮮奶」銷售成績特別亮眼，「大甲芋頭西米露」還一度擠下一芳熱銷飲品「黑糖粉圓鮮奶」，成為銷售排行第二名。

預計12/18重返上市的「巨峰葡萄水果茶」，嚴選巨峰葡萄品種，顆顆果實碩大飽滿、香氣濃郁，秉持一芳不添加濃縮汁的堅持，使用新鮮葡萄整顆連皮榨汁現打，加上檸檬汁與蘋果切片，口感呈現香甜微酸風味。一芳表示，「巨峰葡萄水果茶」自12/18起季節限定販售4周至明年1/14。

(工商 )