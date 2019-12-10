雖然廠商固定資產增購持續成長，但是國內第三季製造業整營收7兆641億元，卻是連三季見黑，Q3再年減5.3％，估計全年也難轉正。經濟部表示，這是美中貿易戰帶來全球景氣趨緩，以及原物料價格下跌所致。

慘的是，Ｑ3七大行業別營收金額全數比去年同期衰退，無一增加。以化學材料業年減近2成最多，其餘機械設備業、基本金屬業、石油及煤製品業也都呈兩位數衰退。電腦電子及光學業、電子零組件業等科技業都負成長3％以上。

對製造業第三季營收持續負成長，統計處副處長王淑娟直指是大環境關係，因貿易戰影響全球景氣趨緩，以及原物料價格下滑，像是記憶體、原油、鋼價等，都使的面板業、石油業、塑橡膠業營收減少。

以下滑最多的化學材料業來說，就是因為美中貿易戰干擾，加上海外新產能陸續開出，市場觀望氣氛濃厚所致。

製造業連三季見黑，王淑娟坦言，大環境不利因素存在，製造業營收短期難以轉正，不過還是有5G、AI等新興科技產品在，可帶動營收成長動能。

(中時 )