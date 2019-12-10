琉璃工房博物館位於松菸生態池邊，木製平房，幽靜怡人，是綠色叢林最優雅的文創薈萃與休憇所在。LIULI CAFE也帶著聖誕歡愉，推出應景的聖誕花圈泡芙，菠蘿外皮與泡芙的雙重口感，像雙重奏，讓舌尖也湊興來過節。

LIULI CAFE用五彩燈泡與各種裝飾點爆聖誕節慶的歡愉，紅綠相映，滿街人潮、整個城市無一不為之騷動。

讓應景的聖誕花圈泡芙，透過味蕾的大滿足，留在記憶裡。(LIULI CAFE提供)

聖誕泡芙充滿不同風味的卡士達醬，三種內餡一次滿足。 1.原味卡士達：濃郁的蛋香奶香，額外添加了君度橙酒提升風味層次。 2.奶茶卡士達：滿口茶香，細緻清爽 3.洛神卡士達：甘美酸甜 聖誕裝飾的材料包括鮮奶油、檸檬、洛神果凍丁、迷你棉花糖、杏桃乾、碎堅果巧克力及新鮮的薄荷葉。

聖誕沙拉以美生菜、紫高麗、蘿蔓、Baby leaf貝比生菜、蔓越莓、核桃、奶油乳酪、 帕達諾起司、爆米花、小番茄和和風醬組成。(LIULI CAFE提供)

義大利人在料理中依賴帕達諾甚深，可謂料理無鹽不可，無帕達諾不能。硬質的帕達諾通常磨成粉後應用於沙拉、醬汁、披薩等各式料理，添加濃郁風味。

想讓味蕾有不同選擇，可以選擇沙拉+墨西哥餅+泡芙，或是單獨甜點-聖誕菠蘿泡芙。聖誕沙拉以美生菜、紫高麗、蘿蔓、Baby leaf貝比生菜、蔓越莓/、核桃、奶油乳酪、 帕達諾起司、爆米花/、小番茄和和風醬組成。

在您的雙眼賞過目不暇給的琉璃，心情還波動未平下，不妨在LIULI CAFE坐下來，喝咖啡，吃甜點，讓應景的聖誕花圈泡芙，透過味蕾的大滿足，留在記憶裡。

(中時電子報)