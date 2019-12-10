東台精機工具機外銷大陸市場受中美貿易戰干擾而下滑，今（10）日公布11月合併營收7.95億餘元，前11月合併營收近98.49億元，均比去年同期衰退。東台因應大陸今年底5G正式商轉，5G相關產業對PCB鑽孔機有需求，為搶PCB市場訂單，東台上周參加在深圳舉辦2019國際電子電路展覽會，接單頗有斬獲。

東台自結11月合併營收7.95億餘元，比上月減少13.4％，較去年同期減少12.6％。前11月合併營收近98.49億元，較去年同期減少5.4％。東台指出，東台集團整體而言，工具機占營收比重高達89％，電子設備營收占比11％。在產品應用表現方面，汽機車產業約占營收44％，電子業約11％，航太業占比8％，主因是汽車產業受美中貿易戰影響而導致營收下滑，還好來自航太及5G電子產業營收挹注，平衡汽車產業營收下滑的不利影響。

東台指出，東台以台灣及大陸為主要市場，約占營收比重49％，亞洲其他地區約24％，歐美地區占比27％，市場表現面亦受美中貿易戰影響致台灣、大陸市場營收下降，歐洲與亞洲其他地區市場營收占比提升，舒緩景氣不良的影響。

東台指出，東台上周參加在深圳舉辦2019國際電子電路展覽會，東台以5G印刷電路板鑽孔設備為展覽主題，展出應用在5G基地台大板材鑽孔需求的新一代大檯面線性馬達數控鑽床，應用在5G通訊板材超多孔數鑽孔需求的CO2雷射鑽孔機及可應用於5G天線板鑽孔製程的複合雷射加工機。由於未來印刷電路板朝向大尺寸發展，線性馬達數控鑽床在展會期間，已有多家廠商洽談購機相關細節。此外，東台CO2雷射鑽孔機性能表現媲美日系大廠，成為半導體先進封裝解決方案與技術的吸睛焦點，展覽效益持續發酵中，看好明年業績成長。

東台表示，東台繼11月榮獲台灣精品獎之後，12月又獲2019高雄典範企業領航獎「卓越創新」獎，肯定東台長期在研究發展上的積極投入。東台每年的研發投入約佔營業額4％～5％，累積達132件專利，成功進入積層製造、智慧產線、複合雷射加工等先進製造領域，與客戶共同邁入智慧製造。

(工商 )