中美之間該如何相處？大陸外交部發言人華春瑩今天（10日）在例行記者會中表示：合作比摩擦好，對話比對抗好。

近期一些美國學者在各種場合談到了中國的發展，並批評川普政府的對華政策。美國前常務副國務卿、世界銀行前行長佐利克稱，美中對抗將造成不可計數的代價和危險。哥倫比亞大學可持續發展中心主任薩克斯撰文稱，中國追求自身發展具有正當合理性，對華「貿易戰」無益於解決美自身問題。紐約大學名譽教授佈雷默在題為「美國秩序的終結」演講中提到，中國的增長支持了全球的增長，我們應當期待中國成功。

華春瑩表示，她也看到了有關報導。「一段時間以來，美方一些戰略界學術界重要人士多次公開指出，美方應該正確看待中國的發展和內外政策，呼籲中美加強交流合作、避免衝突對抗，這些聲音是客觀理性的。」

華春瑩指出，正如大家看到的，近來，美國國內有一些人不斷拋出所謂的「脫鈎」、「築牆」、「文明衝突」、「新冷戰」等論調，不斷攻擊抹黑中國，甚至將矛頭指向中國的執政黨和中國的國家制度，企圖在中美兩國之間散布敵意、挑起衝突，這些行徑不僅引起了中國人民的強烈憤慨，也引起了美國各界有識之士的警惕和反感。

華春瑩表示，中方曾多次指出，中美關係不是零和遊戲，中美兩國利益高度交融、合作領域廣闊，合作比摩擦好，對話比對抗好，雙方完全可以實現相互促進、共同發展。我們希望中美雙方各界人士都能夠加強溝通和交流，增進瞭解和互信，減少誤解和誤判。

華春瑩呼籲，中方也希望美當政者能夠靜下心來、聽一聽美國各界有識之士的理性聲音，摒棄冷戰思維，與中方共同努力，推動中美關係健康穩定發展。這不僅是中美兩國的民心所向，也是國際社會的普遍期待。

(中時 )