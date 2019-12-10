墾丁觀光近來受中國大陸「禁台令」影響，衝擊不少，但陸客不來不代表錢潮不再，不少餐飲及旅宿業者發現國旅、親子、生態等旅遊商機都有提升趨勢，且歐美、日韓的外國客也逐漸增加中，屏縣府更指出，民宿申請熱度攀升，今年的申請家數比往年略有增加。

「雖然陸客沒來，但還是有其他客人上門的。」林姓民宿業者指出，陸客不來後生意真的差很多，但調整經營模式後，還是經營得下去，且現在大家都在轉型，不是朝特色發展、就是標榜高品質服務，這對國旅或日韓遊客而言，很有吸引力。

他坦言，限制陸客來台自由行的訊息一傳開後，不少同業抱怨「要倒了」，但到目前為止，還是很多民宿在蓋、在設計，其實大家都慢慢清楚未來的觀光導向，也漸漸知道自己要的是什麼，現在不僅是大環境在變，生意人也要跟著變，否則將被淘汰。

屏縣府指出，從今年1月至今，民宿申請已核發101家，旅館申請也核發3家，待申辦中13件，而從春遊與秋冬補助來看，前者不僅在團體補助上提早於5月使用完，自由行補助經費也在6月12日提前用完，總共申請3萬9000多間房補助。

至於正在進行中的秋冬補助，縣府說，第2階段的補助也快用畢，至今總共申請約14萬間房，而依墾丁國家公園管理處所公布的遊客人數，今年1至10月的累計遊客量約354萬多人次，與去年同期的299萬多了55萬人次，由此可見，墾丁觀光熱潮不減反增。

(中時 )