許多觀光客喜歡在冬季前往日本北海道網走市等地，欣賞流冰的壯觀美景。不過，受到全球暖化影響，這樣的景色到本世紀末就可能消失，再不復見。

市立鄂霍次克流冰科學中心所長高橋修平率領研究團隊，在網走市等4個地方觀測的流冰量與平均氣溫的關係。結果發現，1月到3月的平均氣溫升高，流冰量就會減少；只要這段期間斜里町氣溫再上升攝氏4.1度、網走市上升3.1度、紋別市上升2.5度、枝幸町上升2.1度，流冰就會消失。

札幌區氣象台曾以聯合國公布的全球暖化資料等作為基礎，模擬日本臨近鄂霍次克海地區的冬季與春季平均氣溫，結果發現，到本世紀末，可能上升攝氏3度至6度左右。高橋說，過去每年當地能看到流冰的天數大約是50天到60天，現在僅剩一半，約只有25天。

高橋指出，如果氣溫上升，導致生成於俄羅斯沿海的流冰無法往南流動，北海道到本世紀末時就可能看不到流冰。

在嚴冬期間，覆蓋鄂霍次克海的流冰會帶來浮游生物，這些浮游生物是鮭魚與鱈魚等魚類的食物來源，流冰一旦減少，將影響當地的生態系統。

(中時 )