在108學年UBA大專籃球聯賽第二階段預賽悶了4天的台灣科技大學，今天在陳昭群、吳念哲「雙十」數據加持下，82比73擊退康寧大學，終於在勝場數開胡；地主義守大學首節外線火力大開，單節30比14打下雄厚領先基礎，但在下半場被中州科技大學超前過，不過義大關鍵時刻把握得分機會，最終85比82驚險奪勝。

台科大大一菜鳥陳昭群今天斬獲全隊最高的20分，並抓下11記籃板，得分創個人大專聯賽新高，賽後他說：「前4場比賽吞敗，球隊氛圍可能不太好，昨天休兵一天，大家訓練時都感覺到再不拿下勝利就危險了，所以今天抱著必勝決心一搏，希望第一勝到手後，可以有更多勝利接踵而來。」

陳昭群表示，球隊勝負關鍵在於籃板，「前幾天被對手抓太多籃板了，尤其是進攻籃板，今天的比賽我們球隊比較有衝搶籃板的渴望，也成了我們獲勝的關鍵。」

此役台科大總籃板49比35勝過康寧大學，進攻籃板雙方各14個不分軒輊，防守籃板台科大35比21多了14記，阻斷了康寧不少二波進攻機會。

上季UBA拿下亞軍的義守大學，目前預賽3勝2敗，想要穩住8強保級席次仍須謹慎面對北一場比賽，今天攻下全隊最高23分吳彥侖，賽後也和隊友針對比賽中的問題討論、模擬，他說：「就是針對一些細節，討論對手轉換防守時我們要怎麼去走位，讓射手的動位更流暢，球隊今年最大的問題，就是打下領先基礎後，對手防守一加壓就變得著急，如何維持領先，是我們還要加強的部分。」

(中時 )