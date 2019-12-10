大陸國有企業近期加速混改，電網、軍功、鐵路更是重點領域，未來在「證券化」全面增速下，國企改革將進入新時代。

據《中國證券報》統計，今年以來，大陸國資委共發布11項與國企改革相關的規章制度，尤其是11月以來，5項重大政策密集實施，透過改革指引及股權激勵等方式，使央企轉變監管職能，建構監管大格局，讓國企朝更深層次發展。

目前更領域改革逐步取得成果，郵政、電網、鹽業、軍工、煙草等重要領域混改逐步啟動；國家電網、中鹽股份等混改已破題；另外，郵儲銀行、京滬高鐵、中國通號、中煙香港等大型央企家速與資本市場接軌。

另一方面，混改試點以及國企改革「雙百行動」邁出實質性步伐，據國家發改委數據顯示，目前在前三批50家混改試點企業中，已有70％基本完成或即將完成「混」的任務；另外，數據還表明，「雙百企業」已累計完成改革任務2524項，占全部改革任務的31.24％；而「雙百企業」在本級和各級子企業通過混改共引入非國有資本5千384億元人民幣。

在改革持續深化過程中，國有資產證券化率也相應提升，據國資委數據顯示，目前，中央企業控股國內外上市公司403家，資產總額的65％、營業收入的61％、利潤總額的88％來自於上市公司。

(旺報 )