國民黨總統候選人韓國瑜日前決定提前封關民調，呼籲支持者不表態或表態支持蔡英文，韓國瑜今晚接受電視台專訪表示，根據封關前滾動式民調，假民調蔡英文領先，真民心韓國瑜領先，民進黨右手抹黑造謠中傷，左手放假民調，如果持續被牽著鼻子走，這場選戰要怎麼打下去，如今砍對對手一隻手，民進黨只剩抹黑這招，但是台灣人民越來越聰明，抹黑奧步效果越來越差。

韓國瑜指出，這段期間民進黨動用雙臂出招，先是用右手抹黑造謠，包括共諜案，找一個26歲的人到澳洲，自稱是共諜，然後指控拿2000萬人民幣給他選總統，結果一查是詐欺犯，還去拍沙龍照，而且不會講英文，現在大家不了了之。

另外，時代力量立委黃國昌爆料韓國瑜時任立委替岳父關說砂石場，韓國瑜要黃國昌認為有不法去提告，黃不敢，所以換韓國瑜告黃國昌，韓國瑜強調，這是20、30年前的事，砂石廠是合法，是他岳父的，現在卻抹黑造謠，中傷不停。

韓國瑜說，民進黨的左手是假民調，至少20個單位以上在排隊，輪流放假民調，那這場仗怎麼打；韓說，民進黨每到選舉，這些領導人人一把武士刀砍，國民黨則是人人一個麻糬，好像隨便你殺，但他不是一般傳統國民黨員，別把他看傻了。

對於提前蓋民調，韓國瑜表示，因為過去沒發生過，幕僚認為這樣做風險很高，但他認為，大家如果持續被表象給騙住，對手每抹黑一次，民調就3％至5％往下掉，屆時很多海外華僑也就不回來投票，內部的人也會覺得反正輸了，所以不去投票，這就是假民調厲害的地方。

韓國瑜痛批民進黨執政拿不出成績單，只好靠抹黑造謠跟假民調，而且每次都獲得重大利益跟好處，所以民進黨樂此不疲，對不起，今天對手是韓國瑜，不跟你來這套，先砍掉你一隻手，接下來就繼續抹黑，因為不抹黑民進黨就不會選舉，相信人民會做出選擇。

(中時 )