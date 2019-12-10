台電位於台中市鄰近高美濕地「台中港風力發電站」第11號風機6日傳出葉片斷裂，台電10日表示，事發當時當地瞬間風速僅12級風，尚在該型風機可耐受風速範圍內，經研判葉片斷裂與耐風能力無關，而為設備異常所致。

台電也強調，當地風機屬早期機型，目前在台電169隻風機中同型風機僅佔1成，其餘將近9成屬耐風能力更良好的機型。隨著技術進步，離岸風機也有能力抵擋颱風，請民眾放心。

台電說明，台電風機均裝設風速偵測設備，事發當時當地瞬間風速達每秒30公尺，相當於12級風，但該型風機可耐風速達每秒42.2公尺，由此可知葉片斷裂顯非風速造成。經台電調查事故原因，初步研判可能因配合風向調整機組轉動的「迎風轉向系統」異常，造成轉子超速，3支葉片因此斷裂，屬設備異常個案，當時現場另13支同型風機皆正常運轉。

台電也說，事故發生後，台電全面停機檢修當地相同機型風機，防止類似事件發生。鄰近高美濕地另外13隻同型風機經過檢修，確認均正常，目前上線發電。

台電強調，高美濕地的風機屬風力一期計畫設置的機組，運轉迄今已13年。目前台電169隻陸域風機中，此款風機僅19座。後續設置的150座風機耐風能力較舊型機組顯著提升，可耐風速提升至每秒50公尺，可承受瞬間最大陣風更可達每秒70公尺。

(工商 )