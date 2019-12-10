荔枝險銷售即將於本周五（13日）截止，然目前傳出銷售不如預期，華南產險表示，由於荔枝險銷售只有短短十餘天，該公司規畫來年將適度放寬合理銷售期，以滿足農友實際需求。

華南產險表示，雖然該公司自8月份起偕同農政主管機關至各地辦理「荔枝保險農民座談會」，目的為提供商品規畫方向，聆聽農友實際需求，當時保單並未開發完成也無法銷售，荔枝保險直至11月21日始獲農委會核定後才開始辦理商品送審事宜。

華南產險說，在該保單核可後才積極展開相關推廣事宜，目前已連續舉辦4場銷售說明會，日前報載僅銷售一件荔枝險是12月所承保。由於荔枝險因承保溫度（暖冬）參數，保險期間起始於12月，故僅得規畫11月下旬至12月13日為今年度銷售期，目前多數農友仍在考慮中是否投保。

針對部分農友反映在如此短期間內完成投保需求評估有困難，華南產險表示，未來會考慮放寬合理銷售期，以滿足農友實際需求。

(工商 )