國民黨總統候選人韓國瑜接受台視專訪，針對有些年輕人表示不支持他的原因是認為有些韓粉會到處攻擊人，韓國瑜表示，外界看到的韓粉當中其實分成兩種，一種是真正的支持者叫做「白武士」，但另一批其實是收了錢的網軍「黑武士」，假扮成韓國瑜支持者，但卻到處去惡意攻擊。

韓國瑜指出，楊蕙如的網軍就是假韓粉當中的一支，但是還有很多其他網軍的頭目，最可怕的一支部隊負責人是誰他大概都知道，這些人表面上支持韓國瑜，但卻到處亂攻擊，例如之前攻擊侯友宜與朱立倫。

韓國瑜還表示，就他的瞭解這批「黑武士」在所有的選戰裡面都立下了汗馬功勞，他研判從連勝文選台北市長開始這些人就存在，導致如今台灣的網路市場整個被控制住，從長遠來看對台灣民主的傷害非常巨大，因為有錢養網軍就好，執政就貪汙得到錢來養網軍，讓網軍負責消滅對手。

因此韓國瑜表示，他可以體會為什麼如今有許多年輕人不喜歡他，畢竟在整個1450整個網軍8個月以來的大量抹黑帶風向之下，他自己看自己都可能會不喜歡，因為看到的好像都是負面的消息，但他也希望年輕人跳脫出來看，思索這些輿論、形象是不是被拿錢養的網軍帶動出來的？他可以很有信心的說，三位總統候選人裡面他是最關切台灣年輕人的未來跟前途的，所以為了協助年輕人與國際接軌他提出了三支箭，因為如果年輕人繼續被國際阻隔孤立前途會非常悲慘。

另外被問到若當選後是否會與大陸領導人習近平見面，韓國瑜表示他個人雖樂愛交朋友，但當了總統就必須受到限制，這種大事，藍綠間的討論、立法院的意見都非常重要。國防方面，韓國瑜指出因應少子化，我們購買、研發的武器一定要朝向智慧化、無人化，否則若要用大量的兵力去操控將面臨兵源不足問題。

最後韓國瑜也呼籲選民，如果覺得過去三年半過得不幸福、不快樂，又對未來充滿了憂心，那麼請給他一個機會。

(中時 )