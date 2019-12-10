法國、俄羅斯、德國、烏克蘭四國領袖於9日齊聚法國巴黎，就解決烏克蘭東部地區衝突問題、恢復地區和平召開「諾曼底模式」峰會。在法德兩國領袖斡旋下，烏俄兩國雙方達成協議，承諾今年年底前實現烏東地區「全面廣泛」停火。

據英國廣播公司（BBC）報導，法德俄烏四國發表聯合聲明，強調全面落實「明斯克停火協議」，承諾今年年底前全面停火並且同意釋放、交換所有「與衝突有關的被關押人員」，同時承諾在明年3月前從烏克蘭的3個地區撤軍。報導稱，各方達成解決烏克蘭衝突問題是歐洲實現構建全面、可持續的信任與安全目標的共識，俄羅斯總統普丁稱此次會晤是解決烏東衝突的「重要一步」。

2014年俄羅斯支持的烏克蘭分離武裝分子，與烏克蘭政府軍發生大規模衝突，長達五年半的戰爭奪走超過13000人的生命。同年法國開創「諾曼底模式」的法德俄烏四國會談，就烏克蘭局勢進行磋商。但2016年柏林峰會後，因各方分歧過大則未能再舉行，此次峰會是暌違3年後，四國首度重啟會晤談判。

據悉，會晤上各方並未就衝突問題達成最終協議，但法德兩國領導依舊持樂觀態度，德國總理梅克爾表示，「即便各方存在分歧，但都有誠意解決問題。」法國總統馬克龍則表示，「雖然還沒找到奇跡般的解決方案，但已經取得進展。」

預計4個月內會再舉行新一輪的「諾曼底模式」峰會，評估相關承諾的落實問題並著重烏東地區的地方選舉與安全條件。目前，各方已經同意舉行下一次的「諾曼底模式」會談。

(中時 )