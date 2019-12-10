在陸美針對協議內容提出意見，雙方又陷入爭執，似乎讓陸美首階段的貿易協議看起來遙遙無期。對此，外國知名財經節目主持人Jim Cramer就表示，市場一直期待陸美貿易協議出爐，但並沒有做好川普隨時離開談判桌的準備。

據CNBC報導，在美國總統川普10月拋出陸美達成首階段的貿易協議之後，市場一直期待該份貿易協議出爐，藉此安撫這1年半來遭到貿易戰轟炸的全球經濟。然而，Jim Cramer表示，市場對於簽定首階段的陸美貿易協議可能過度樂觀。

據《金融時報》周一(9日)報導爆料，北京當局下令所有公家機關3年內移除所有外國電腦硬體與軟體，恐怕衝擊微軟、戴爾以及惠普等美國大型企業的業績。

Jim Cramer認為，北京當局此舉可能被視為挑釁，讓川普感到被羞辱，甚至氣憤到離開陸美貿易談判桌。由於12 月 15 日美國對大陸1560億美元進口商品加徵關稅的期限在即，從大陸進口的手機、筆電等商品恐遭殃。

Jim Cramer表示，川普想要看到的是，北京當局願意進行貿易談判的跡象，這樣陸美才有機會繼續談下去，他認為川普越來越清楚表明，北京若持續當著美方的面前表態不願意達成陸美貿易協議，那川普將直接走人。

此外，美國上周五公布強勁的非農報告數據，Cramer就指出，川普更有底氣可以不理北京當局的要求，因為這些就業市場數據表現讓川普有信心可以達成貿易戰，北京當局則是為了工作機會，最終須向美國低頭。

(中時電子報)