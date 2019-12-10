2020年亞足聯盃（AFC Cup）今天在馬來西亞吉隆坡亞足聯總部進行抽籤儀式，台灣門神潘文傑轉戰香港和富大埔，結果亞足聯盃小組賽就跟老東家北市大同狹路相逢。高市台電則要在資格賽首戰蒙古冠軍烏蘭巴托市FC，獲勝才能與香港足總盃冠軍傑志體育會爭奪最後1張小組賽門票。

亞足聯盃是僅次於亞洲冠軍聯賽的亞洲第2級俱樂部賽事，台灣在這項賽事的東亞賽區排名第3，有小組賽與資格賽的門票各1張，分別由今年台灣企業甲級足球聯賽的冠軍大同、亞軍台電代表。

大同在I組對手包括上季香港超級聯賽冠軍和富大埔，正巧是潘文傑的前後東家，與澳門甲組聯賽冠軍鄒北記體育會，還有透過資格賽晉級的最後1隊，由台電、烏蘭巴托及傑志爭奪。

亞足聯盃I組賽事將於明年3月中開踢，各隊進行主客雙循環共6場比賽，取得東亞區冠軍才能晉級淘汰賽。台電則在2月就要遠征蒙古，與烏蘭巴托市FC進行主客兩回合對決，獲勝再跟傑志拚搶I組的最後1席。

(中時 )