刺殺男友的高岡由佳長相甜美，更讓人驚呼不可思議 (圖／翻攝自高岡由佳IG)

琉月回到牛郎界，自稱「不死鳥」，以這起案件為賣點銷售自己，遭痛批渣男 (圖／翻攝自るな（頑張れる子）推特)

今年5月日本發生一起獵奇凶殺案，一名21歲的正妹高岡由佳捅了男友，事後渾身是血的她坐在重傷的男友旁邊，邊抽菸邊打手機，就算警方到場也不為所動，僅表示自己太愛男友，只好殺死他，冷靜的態度就連警方都不寒而慄。由於兇案現場畫面太過震撼，加上兇手又是一名長相甜美的正妹，引發極大討論。本月3日開庭，案件內幕逐漸明朗，高岡由佳犯案動機曝光，網友痛罵男子根本是「渣男」、「可惜沒死」。

大陸網站《知乎》上的日本通用戶「南木香」表示，高岡由佳在2年前的10月邂逅了這名牛郎琉月，高岡隨即迷戀上了對方。隔年3月開始，高岡由佳開始去琉月的店坐檯，以每2天一次的頻率，一個月花掉100萬日幣(以下皆同)。

無法承受巨大開銷的高岡，為了將對方達到業績第一的目標，開始去風俗店上班賺錢，甚至陪男人出遊，即使自己痛苦不堪，還是咬牙撐下去，與老男人伴遊賺了200萬後，案發的5月份，花了150萬頭期款在東京租了棟房打算當作自己與對方的愛巢，深信不久將來琉月就回辭職與自己在一起。

但儘管被前輩警告別在店外和客人太過親密，也知道對方深愛自己的牛郎琉月，只把高岡當作搖錢樹，平常愛理不理，業績不夠就叫對方來開酒，兩人每周發生三次肉體關係，對於高岡的情意，琉月都回說「我也愛妳」，殊不知都只是為了綁住這棵搖錢樹的話術。

高岡深信，自己賺夠了錢，等到琉月辭職，兩人就不必繼續靠出賣肉體賺錢。但由於租了房，沒辦法在黃金周去坐檯，琉月逐漸疏遠高岡。案發前一天，高岡接完5組客人之後，打電話給朋友談心，被告知自己可能被玩弄後，徹底崩潰，也讓高岡下定決心殺人，認為要跟琉月永遠在一起，只能殺人後，自己再殉情，但當刀子刺下去時，看到琉月痛苦表情便後悔了，之後便抽起菸，坐了下來打電話給警方自首。

事後琉月順利康復，由於拿到高岡家屬的500萬賠償金，琉月向法庭求情幫高岡減刑，承認自己玩弄對方感情，但在這之前，琉月重新回到牛郎界，打著「不死鳥」的名號，強調自己不會輸給疼痛繼續攬客陪坐，讓網友傻眼，痛罵「渣男」、「怎麼沒殺死你」、「還不死鳥，有夠不要臉」、「到底哪裡帥，噁男」，但也有人唏噓「女的蠢、男的賤」、「男人不壞女人真的不愛」、「女的自己栽太深」。

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いやありえねぇ

怖すぎ pic.twitter.com/osqS2e1dYn — 💋さぁたむ💋 (@Sakura_2981) 2019年5月24日

(中時電子報)