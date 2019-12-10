標準普爾全球評級今（10）日指出，韓國傳統金融業界「堅決」反對破壞式技術創新，架起極高的圍牆，拉高潛在競爭對手進入行業的門檻，特別是把新創金融科技公司排除在傳統金融服務之外。
韓國銀行業的強悍作法，來自韓國金融服務委員會（FSC）更兇悍的撐腰。標普指出，雖然韓國今年初針對純網銀的監管條例有所放寬，但申請業者必須經過嚴格的審查程序。FSC今年已否絕了兩件申請案，韓國也是四小龍至今唯一沒有純網銀業者的市場。
標普分析團隊說，儘管預計未來幾年韓國FSC會頒發更多的許可證，今年10月收到的三件全新申請案，也可能會在今年年底之前宣布。但這些都還不明確，因為純網銀要進入韓國金融服務市場的壁壘真旳很高。
沒有純網銀，不代表韓國金融服務少了數位化，標普分析團隊指出，韓國既有銀行業者，善用韓國較高的互聯網和智能手機普及率，早已建立強大的數位服務和行動銀行，此外，韓國金融市場較為成熟，銀行與零售客戶已建立長期關係，使得有意發展純網銀的新創業者，從市場進入就要面對更為競爭的運營障礙。
(工商 )
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