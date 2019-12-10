台電在彰化外海離岸示範風場，承攬商疑引進中國大陸製盧森堡籍的六腳安裝船進行工程，台電經查說明，承攬商申請使用工作船僅船身鋼板來自中國大陸，其他主要機具如吊機、電控、通訊、測量、電子設備等均為歐美製造，且船員及工作人員皆非中國籍、亦無中國資本，經有關機關會商確認無國安疑慮。

台電表示，因應彰化外海地質及地形，承攬商依地質、風險及專業考量需求，依約提出擬使用工作船申請，該船為盧森堡籍。依據「非本國籍工作船申請停泊國際商港以外之其他港灣口岸作業要點」，使用中國大陸建造之外國籍工作船，須提出申請，台電公司亦依照相關法令及契約規定，向主管機關申請國安審查。

台電說明，本案已由經濟部依行政院函頒「兩岸交流安全跨部會協調審查機制流程圖」會商國防部、國安局、陸委會及能源局等相關單位，均未表示有國安影響。台電公司依約請承攬商依規定申請進口事宜，本案屬個案性質，台電將於工作船作業時確實檢查承攬商是否依規定辦理，以確保國家安全。

(工商 )