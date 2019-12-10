三人合體不好笑免錢！北玉琳、中啟臣、南龍介(影/中天新聞)

荒謬大師沈玉琳的網路節目，這回到立委江啟臣的三合院祖厝出外景，介紹了傳統農家菜，還挑戰採橘子。更邀請台南市議員謝龍介擔任節目嘉賓，浮誇式的出場方式加上即興台語教學，讓現場笑聲不斷。

江啟臣在豐原區與主持人沈玉琳拍攝「謝謝琳來了」節目，只見沈玉琳劈頭就連番吐槽，江啟臣快招架不住。江啟臣穿上碎花圍裙，打赤腳接地氣，端出農家三寶招待大家吃。

影片中謝龍介一個華麗出場，龍界仙出場就是要被考台語，沈玉琳馬上問他說草莓的台語要怎麼唸?不等謝龍介回答，他自己就馬上大笑虧說「不會講了吧，哈哈哈哈，我笑到內褲都鬆掉了」。沒想到下一秒謝龍介回說，台灣人會講草莓是「刺泡子」。

接下來節目要求謝龍介脫鞋跳繩，他聽了故意做出吃驚的樣子，接著揮動雙手做出「空氣跳繩」的樣子。謝龍介說自己有筋膜炎，但可以踮腳尖跳就沒事。接著他就秀了一段，也秀出基本的交叉跳繩花式。

節目尾聲，江啟臣帶著一行人採橘子，示範如何正確的採收橘子。大家趕緊現場吃了起來，樂當一日採橘農。

謝龍介來了一段跳繩秀。(圖/翻攝自謝謝琳來了YouTube)

謝龍介跳繩片段 (影/謝謝琳來了YouTube)

(中時電子報)