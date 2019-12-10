康茵茵劇中全裸淋浴戲。鼎盛文化提供

淋浴戲有想像空間。鼎盛文化提供

康茵茵身材窈窕。鼎盛文化提供

康茵茵與李國超飾演父女。鼎盛文化提供

康茵茵從《大學生了沒》出道，最近在電視電影《女拳至上》飾演武功高手，為了演好戲不僅做足訓練，甚至在片中首度嘗試全裸入鏡、三點不露演出。

康茵茵給人印象就是很會跳舞的女孩，劇組一開始就鎖定她演出，除了本身外型因素，散發出來給人的感覺就是有主見、自主、努力的形象，當初她拿到劇本角色大綱有兩個角色讓她挑選，她毫不考慮選擇「鐵莉莉」。

為何選這個角色？她說，從進演藝圈開始就一直對武打角色很有興趣，這次過足真正武打明星的癮，覺得很興奮。她說，鐵莉莉是個外冷內熱的人，「我性格的某部分也有這種特質，就是對於工作或我精通的技能有很深的執著，格鬥之於我，就如同舞蹈之於我一樣」。

戲中的訓練不是平時跑跑步那麼簡單，有海邊拉輪胎、拉雙繩等重量級訓練。康茵茵有學過拳擊，但是綜合格鬥範疇太廣，拳擊只是冰山一角，根本不足夠，開拍前的一天都還在上格鬥課，每天回家都全身痠痛，全身瘀青，但她對於能學新事物很興奮，有機會圓武打明星夢，這點傷完全可以忍受。

武戲之外，戲中一場全裸淋浴戲讓康茵茵很嬌羞：「真的是太害羞了，前一天我還睡不著，當初我心裡很慌張，想著要怎麼做防護措施、會不會穿幫、會不會太煽情？」拍攝當天，光是防護措失就花了大半天時間。

導演余蒨蒨鼓勵她：「妳的背肌有練過、很漂亮，不用擔心鏡頭！」在導演和攝影師努力下，畫面拍得很到位。康茵茵說，「導演請攝影師從各種角度捕捉我淋浴的樣子，拍出鐵莉莉最赤裸的告白，是我覺得最大膽也最紓壓的一場戲」。該片12月18日於東森電影台首播、同名原聲帶同步數位上架。

(中時 )