任天堂旗艦遊戲機Switch 10日正式在大陸開賣，由於消費者預購踴躍，加上分析師看好Switch在大陸的機會，帶動任天堂股價躥揚至近2年新高。

任天堂10日股價收盤勁揚2.86％，報46,370日圓，創下2018年3月以來新高紀錄。

任天堂與騰訊攜手推出國行版（大陸版）Switch遊戲主機，售價人民幣2,099元（約298美元），低於索尼PlayStation 4和微軟XBox One X的上市價格。不過Switch上市初期只提供一款遊戲軟體－「新超級瑪利歐兄弟U豪華版」（New Super Mario Bros. U Deluxe）。

截至9日晚間11點30分，約有10.5萬人在電子商務網站京東預訂Switch，不過預訂的消費者最終不一定會購買。

大陸電子商務網站分期樂（Fenqile）的發言人表示：「Switch是近幾年來最受歡迎的遊戲機之一。」

分析師預期2019年底前，Switch在大陸的銷量約達10萬台。Switch自2017年3月開賣以來，全球銷量約為4,167萬台。

Wedbush證券預測，在Switch的整個生命周期中，大陸版的銷量可能低於1,000萬台，但發售首年的銷量可望達到400萬至500萬台。

雖然索尼與微軟皆在大陸推出旗艦遊戲機，但斬獲有限，價格過高是原因之一，還有大陸消費者習慣免費手遊，這些都可能成為任天堂的挑戰。

Wedbush證券分析師派屈特（Michael Pachter）表示：「大陸消費者熱愛免費手遊，任天堂要吸引不曾付費購買遊戲的客群，這是一項挑戰。」

儘管如此，分析師仍對Switch進軍大陸樂觀以對。遊戲顧問公司Kantan Games分析師（Serkan Toto）表示：「Switch帶給玩家與電腦、其他遊戲機或手機完全不同的體驗，獨家遊戲軟體也是絕無僅有。」

(工商 )