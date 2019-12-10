看準台灣咖啡市場每年商機高達700億元，「Sanbuy達人咖啡」結合IoT物聯網、行動支付與無人商店的科技潮流，推出標榜全台首創的「行動支付IoT無人精品咖啡館」，今（10）日在台中市舉辦示範店發表會，同時宣布啟動「0元特許加盟」方案，布局搶攻大學校園、車站、工業區及知名風景區等通路商機。

達人咖啡營運總監劉宏茂表示，「Sanbuy達人咖啡」已陸續進駐東海、逢甲、大葉、聯合及弘光等大學校園，後續包括勤益、靜宜及朝陽等中部多所大學，以及阿里山等風景區都在洽談中，「目標是2020年在全台展店200台；3年內拓店至千家。」

為了展示研發成果，同時衝刺加盟業績，Sanbuy達人咖啡今年首度參加本月12日起在台中國際展覽館舉行的「中區資訊展」，並於亞太資訊攤位中展出。

本身從事自動化儀控設計的劉宏茂，觀察到滿街咖啡與茶飲的全球消費趨勢及新科技潮流，因此跨域創業成立「速咖科技」，運用自動化儀控專業、研發出全台首創的「行動支付IoT無人精品咖啡館」。

「我們是咖啡業界的菜鳥，卻是自動化儀控設備的專家」。正因為術業有專攻，劉宏茂說，Sanbuy達人與咖啡達人王神寶合作，特選國際杯測標準80分以上的精品咖啡豆，成立專賣達人咖啡的「Sanbuy達人咖啡平台」，搭配行動支付「嗶」一聲，立即享用一杯現磨現沖的達人級精品咖啡！

「Sanbuy行動支付IoT無人精品咖啡館」還提供奶茶、紐西蘭牛奶、可可、防彈咖啡、珍珠膠原奶茶、高蛋白飲等二十多種可客製化的冷熱飲品，相當於一家小型飲品店，但只佔0.3坪空間、可24小時營業、無須聘請員工，即可搶攻行動支付「嗶」商機。

劉宏茂表示，為了協助更多想創業當頭家的朋友，即日起推出「0加盟金、0原物料費、立即分潤50％以上」的「Sanbuy達人咖啡0元特許加盟」方案，特許名額限20家。劉宏茂強調，只要有好的人流地點，例如大學校園、醫院、圖書館、遊樂園、企業商辦、商場、運動中心、車站及機場等公共場所，都歡迎找達人咖啡談合作。

(工商 )