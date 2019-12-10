陸美貿易戰陰霾不散，金管會公布上市櫃公司Q3海外和大陸投資情形，大陸和海外投資損益再度雙衰，已經是連三季衰退，是2012年歐債危機以來首見。金管會表示，大陸投資，受到通訊產品銷售動能不佳影響；海外投資因大中華區整體市場電子零組件需求疲弱，半導體業受全球經濟不確定影響，導致獲利減少。

據金管會統計，截至今年第3季，共有1201家上市櫃公司赴大陸投資，比去年底增加1家；1275家至海外（不含大陸）投資，較去年底增加4家。無論是大陸或海外，投資金額分別增加431億元和1469億元，增加幅度皆不比去年水準。

金管會表示，大陸投資以電腦及週邊設備業、電子零組件業金額較大，多為增設子公司或現金增資、拓展業務或建廠等需求；海外則有子公司營運資金需求、進行併購取得控制力或增加營運據點等原因，以半導體業投資金額較大。

投資損益部分則連續第三個季度出現雙衰，也是2012年因歐債危機後首見。大陸投資分面，上市公司2007億元，上櫃公司126億元，合計利益2133億元，整體較去年同期減少23億元，其中上市公司年減34億元，金管會說，主要是其他電子業因通訊產品銷售動能不佳所致，至於是否和華為有關，金管會並未正面回應。

海外投資損益，上市公司3127億元，上櫃公司279億元，合計利益3406億元，比去年同期減少606億元，是今年最大減幅。金管會指出，上市公司電子零組件業因大中華區整體市場需求疲弱，價格下降致獲利減少，紙業和鋼鐵業也受價格下跌影響；而上櫃公司半導體業受全球經濟環境不確定性因素較高，影響市場和客戶訂單變化，致獲利減少。

大陸投資收益累計匯回金額方面，至今年第3季止，上市櫃公司投資收益匯回金額325億元，累計匯回金額合計4789億元，占累積原始投資金額18.84％。主要匯回原因為配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利或出售股權款項匯回所致。上市、上櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。

(中時 )