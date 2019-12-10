日本之前有人涉嫌在拍賣網站上，非法買賣放射性物質鈾。當局隨即調查賣家及多名買家的身份，發現其中一名買家竟然是高中生。警方10日以違反核子反應爐等規則法的罪嫌，把一名賣家、一名未成年男生及一名藥劑師函送檢方偵辦。

根據東網報導，被送檢的三人包括長野縣安曇野市的24歲散工青年、東京都小金井市的17歲男高中生及茨城縣古河市的61歲男藥劑師。青年賣家涉嫌於2017年10月至2018年1月期間，未經許可下把鈾及以玻璃管裝載、含鈾化合物的粉末，透過網上拍賣三度出售，從高中生及藥劑師處共賺取6萬日圓。

三人已承認罪嫌，青年賣家供稱：「（這些物質）經海外網站取得，由於放射性物質難以入手，認為很好賣，為了賺些零用錢而犯案。」警方指，這些物質都只含微量的鈾，而且有容器裝載，相信對人體健康沒有影響。

高中生則供稱，未見過在國內出售這些放射性物質，認為十分罕有而「想要收藏」；警方相信他對化學有濃厚興趣。高中生還承認，在另一名神奈川縣藤澤市18歲男大學生的協助下，精煉這些鈾化合物。他涉嫌於去年5至6月期間，把這些可溶的鈾化合物轉讓給另外4名男生，警方已從涉案人士家中，起回該批化學物品。

(中時 )