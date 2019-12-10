國民黨高雄市長韓國瑜請假參選總統，被質疑是「落跑市長」，拋棄高雄而去，韓國瑜今晚接受專訪表示，他絕對不會離開高雄，如果選上總統會全台跑透透，每周至少在高雄3天，所以沒有落跑的問題。韓國瑜強調，擔任市長近一年來，飯店住客率較去年成長21％，外銷水果去年是2億1000萬元，今年已經到達6億3000萬元，這就是「貨出去，人進來」，心中沒有任何沒有對不起高雄市民。

針對外界質疑落跑市長跑去選總統，韓國瑜正面回擊，提出當選總統要移動式管理，過去大家習慣總統高高在上，完全是大錯特錯，總統可以跟民眾在一起，如果當選總統除每周在高雄3天，同時還要串聯台南、高雄、屏東產業，並推動南部國際大機場，沒有落跑的問題。

韓國瑜表示，高雄市執政近一年時間，政績攤在陽光下檢驗，心中沒有任何對不起高雄市民，這一年來做很多事情，之所以會讓人覺得沒做事情，是因為民進黨議員在高雄市議會不停抹黑，藉由剪接影片不停汙衊高雄市政府，讓外界誤以為高雄市政府沒做事情，大錯特錯。

韓國瑜以今年高雄觀光酒店住客率為例，今年住客率比去年成長21％；外銷水果部分，去年2億1000萬元，今年提升到6億3000萬元；養殖漁業外銷比去年至少增長22％，這些都是實質的政績。

外界關注的愛情摩天輪，大家都說韓國瑜騙，韓國瑜反駁，這個月開始正式公告愛情摩天輪招標，英國、加拿大、日本、香港都要來標愛情摩天輪，他哪有騙，高雄還是全台現在唯一實施中英文雙語教育的縣市。

韓國瑜強調，高雄這一年來變了，但是要變成心中的那個目標全台首富，或者是最好的現代化都市，還需要繼續努力。

(中時 )