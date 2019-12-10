中經院10日舉辦「中國大陸經濟展望及結構轉型研討會」，對於大陸明年經濟增長是否破6％？中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員張斌強調，任何國家經濟發展到一個階段，下降是正常的，他對大陸經濟前景謹慎樂觀。

關於外界紛紛認為大陸明年經濟成長保6情況不易一事，張斌依然對大陸經濟前景抱持樂觀態度，他舉例，日本於50、60年代經濟增長達8％到9％，到了70年代是4％到5％或5％到6％，而台灣過去高度成長時經濟增長為8％到9％，如今也下了一個台階，這意味著各國經濟發展到一個成熟階段後增速下滑是正常的，不會因為經濟增長下滑而感到悲觀，一個國家經濟的好壞不能光憑經濟成長來判斷。

張斌更指出，貿易戰對大陸經濟成長是有影響，但開打至今對大陸產出、GDP等負面影響都在一定的標準內，對總體經濟影響非常有限，且這樣的衝擊大陸絕對有能力應付，他反而擔心，貿易戰導致大陸與美國關係僵化，如此一來不只是經濟問題，對大陸整個社會將引發連鎖負面效應。

(旺報 )