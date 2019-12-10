有女網友分享自己的第一次相當的痛，跟男友嘗試做第二次還是讓她痛不欲生，甚至到隔天早上起來還是會痛「肚子也好痛」讓她相當困擾，她忍不住上網詢問網友「大家第一次也都會痛到受不了嗎...」許多過來人也不吝分享自己的經驗，甚至有人認真推論出這麼痛的原因，讓她一看也恍然大悟。

原PO在《Dcard》PO文，分享自己與男友的經驗，她提到日前晚上第二次跟男友試著做，因為兩人第一次做的時候男說看她痛很心疼，真的沒辦法繼續下去，結果第二次還是因為自己太痛以中斷收場。讓原PO對男友相當愧疚，也感謝男友溫柔體貼的理解。她表示「自認不是一個不能忍痛的人，但真的真的好痛...早上起來也還是會痛，肚子也好痛」她好奇的詢問網友「大家第一次也都會痛到受不了嗎 還是我其實很不能忍痛...」

許多女網友也分享自己的經驗表示「不只第一次，我覺得前幾次都會痛，有時候是剛進入那個時刻真的要咬牙」、「沒事啦，我試了五次才成功QQ」、「沒事啦 我試了1年才成功」，不過也有網友直接點出是原PO「很少運動」，他表示「第一次的痛除了膜破裂，還有一部分是肌肉僵硬，想想妳八百年沒運動，有天突然跑了3000公尺，那肌肉的痛應該不用我多講了」 對此，原PO才恍然大悟，回應「確實很少...原來還有這個原因」

(中時電子報)