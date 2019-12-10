今年賽季戴資穎參加了12站賽事，雖然比賽內容有好有壞，至少都打進到8強，其中在馬來西亞公開賽、新加坡公開賽及丹麥公開賽帶走冠軍，國際奧會官方媒體「Olympic Channel」特地撰文介紹這位來自寶島南部城市高雄的頂尖好手，要讓更多人認識小戴。

文中提到，小戴因為父親的關係在小學接觸羽球，年僅12歲就成為全國優秀好手，最早從2007年就有國際賽參賽紀錄，當時她才13歲，打的是等級較低的挑戰賽。小戴在2009年開始參加世界羽聯大獎賽，處女秀就是中華台北羽球公開賽，當時止步資格賽；2010年16歲生日那天，更在新加坡公開賽和印度好手賽娜爭冠。

雖然小戴在16歲生日當天的比賽輸給賽娜，沒能用冠軍作為生日禮物，她表示：「那是我人生中第一場超級系列賽決賽，又恰巧是我生日，當我踏進球場，觀眾都給我滿滿祝福，是我這輩子目前對於運動最難以忘懷的經驗。」

不斷成長的小戴，2012年倫敦奧運是中華羽球隊一員，最終在女單16強賽飲恨李雪芮，但她很快走出奧運失利低潮，同年9月在日本公開賽拿下冠軍，當時以18歲之齡成為超級系列賽最年輕冠軍，之後也不斷寫下屬於她的歷史，於2016年12月1日初次登上世界第一，目前已經累積達151周，持續堆高自己保持的女單世界球后在位最久紀錄。

「Olympic Channel」並提到，擁有不少出色戰績的戴資穎，還缺少世界錦標賽和奧運獎牌來充實她的獎盃櫃，這兩項全球性大賽她一共挑戰過7次(2屆奧運、7屆世錦賽)，還沒有出現過優於8強的成績，2020東京奧運參賽資格爭取的積分到明年4月26日截止，小戴目前在女單參賽名次排第3，繼續維持就能打上奧運參賽列車，朝她目標之一奧運獎牌努力。

(中時 )