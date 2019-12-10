全台百貨周年慶甫結束，遠東巨城Big City購物中心更是超標豐收，全檔吸客逾百萬人次、業績超過22.8億、年增9％，有望挹注全年業績突破122億元大關！

與此同時，巨城在企業社會責任成就再奏捷，榮獲Buying Power特別獎；遠東巨城董事長李靜芳說，遠東巨城一路走來不僅經營面年年業績創新高，開幕至今年營業額屢創新高點展現「硬實力」，更以通路優勢加大磁吸效益，創造商城與社會公益連結，善盡企業社會責任累積發揮「暖實力」，未來更將以發揮「全台第一」實體公益平台社會為最大努力目標。

經濟部第三屆「Buying Power－社會創新產品及服務採購獎勵機制」10日頒獎，遠東巨城以打造夥伴經濟為主軸，與全台社會企業合作創新專案成效卓著，獲特別獎殊榮。

遠東巨城團隊累積多年超過450場公益活動、逾230個受惠團體的合作經驗，邀全民共同參與打造更祥和的社會；此次得獎就是為落實聯合國永續發展目標SDGs等17項目標，提出供應鏈採購、多通路開發、策略性合作等三要素來提案，進一步連結地方創造生機議題，推動在地商品價值並提供有溫度的友好平台。

包括採購喜憨兒的烘焙坊餅乾、新竹縣九讚頭文化協會的傳統手工藝品等做為檔期促銷活動的兌換品，以及舉辦心路基會早療兒童、樂齡長輩等專題展覽與一系列橫跨老、中、青世代的才藝課程，成功拓展社會企業多元商業模式並開發新客群，同時更進一步創造社會價值。

(工商 )