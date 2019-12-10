美國總統川普彈劾案持續升溫，民主黨掌控的眾議院10日宣布兩項彈劾條款，預計眾院司法委員會於本周完成表決，將彈劾條款送交眾院全院表決。但瑞銀集團（UBS）指出，川普面臨彈劾對金融市場威脅不大，投資人該擔心的是明年總統大選。

眾院司法委員會結束9日的第2場公聽會後，翌日宣布兩項彈劾川普的條款，分別是濫用總統職權與妨害國會調查。

儘管川普彈劾調查愈演愈烈，但迄至目前市場對此反應平淡。主要是投資人相信，共和黨控制的參議院不可能將川普定罪。

瑞銀全球財富管理投資長海福勒（Mark Haefele）9日發表致投資人報告，瑞銀美國公共政策辦公室（US Office of Public Policy）認為，即便共和黨眾議員杯葛拒不投票，川普彈劾案在眾院通過的機率仍高。問題在參院，共和黨居多數優勢，而且表決採絕對多數制，須有三分之二投贊成票，所以彈劾川普幾乎是不可能任務。

彈劾川普存在變數下，瑞銀不認為會對金融市場構成風險。瑞銀預測，影響市場行情的關鍵還是在明年11月大選，科技、能源、醫療保健等主要類股恐首當其衝。

尋求連任的川普老早就放話，要讓科技大廠接受更嚴格的反壟斷審查。民主黨檯面上爭取總統提名的參選人立場兩極，前副總統拜登呼籲採取監管行動前須詳加調查，麻州參議員華倫主張將矽谷科技巨頭分拆。

川普政府鬆綁束縛能源業者的環保法規，但民主黨參選人有志一同持反對立場。華倫最為激進，宣稱若當選後會透過行政命令，全面禁止以水裂法開採頁岩油。

至於健保政策，川普向來主張廢除歐巴馬主政時代力推的「平價醫療法案」（ACA，俗稱歐記健保），但民主黨參選人仍支持ACA，只不過對於公共醫療服務要擴大到何種程度各有意見。

(工商 )