上週五(6日)台中高美濕地濱海14支陸上風機1支上面3個葉片竟然斷裂掉落，幸未砸傷遊客，台電隨後緊急將其餘13支停機檢修，確認安全後今已重新上線。台電表示，研判該支風機葉片斷裂應是「迎風轉向系統」故障，與耐風能力無關。由於這是台電第一期買進早期風機，僅占所有風機1成。台電已進行擬定SOP作業中，可能會設定達到某級風速即改手動調整轉向，避免再發生超轉斷裂意外。

高美濕地出事陸上風機，屬於「台中港風力發電站」第11號風機，裝置容量為2MW，屬於早期風機。台電調查後，發現事發當時瞬間風速達每秒30公尺，相當於12級風，而該型風機可耐風速有42.2公尺，可知葉片斷裂非風速造成。

台電發言人徐造華進一步說明，台電風機均裝設風速偵測設備，會隨著不同風向調整角度。初步研判可能因配合風向調整機組轉動的「迎風轉向系統」異常，造成轉子超速，致3支葉片因此斷裂。在將其餘13支同型風機停機檢修後，都屬正常，所以推斷設備異常屬個案。

至於詳細故障原因徐表示還在調查，不過該支風機機齡13年，是台電第一期採購進來的，或許跟使用年限有關係。

目前台電共有169隻風機，此同型風機僅19支，約佔1成。徐造華強調，其餘將近9成屬耐風能力更良好的機型，可耐風速提升到50米，可承受瞬間最大陣風更達每秒70公尺。離岸風場部分，政府也提高風機抗颱耐震標準，達Class T (Typhoon)，比目前陸域風機更能抵抗颱風帶來的強風侵襲。

由於出事同型風機仍在運轉，徐造華強調，已在擬定SOP作業中，可能制定達某級風速，此款風機即手動調整轉向，避免再發生超轉狀況。，另外也會縮短其維修頻率。

(中時 )