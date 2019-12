Roxette - It Must Have Been Love

瑞典國寶級樂團Roxette女主唱瑪麗芙瑞德克森(Marie Fredriksson)驚傳病逝享壽61歲,所屬經紀公司稍早亦發布聲明證實死訊,透露瑪麗芙瑞德克森在12月9號病逝,她生前與癌症病魔搏鬥了長達17年之久。

瑞典國寶級樂團Roxette是5、6年級生的共同回憶,曾唱過電影《麻雀變鳳凰》配樂《It Must Have Been Love》、《The Look》、《Joyride》等經典歌曲,2002年Marie Fredriksson就曾因罹患腦癌暫停歌唱事業,歷經漫長復健後,再次復出。如今傳出Marie Fredriksson逝世消息,也令廣大的歌迷心碎不已,難過表示自己青春的一部份也失去了。

Marie Fredriksson經紀公司發布聲明證實死訊,文中寫道Marie 给我們留下了一份雄偉的音樂遺產,她令人驚歎的嗓音,既富有力量又觸動人心,她令人驚歎的現場表演將會被所有有幸目睹的人記住,「而我們也會銘記這一位對生命如此嚮往與渴望、心胸寬廣、會關心身邊每一個人的好人。」

(中時電子報)