瑞典國寶級樂團Roxette女主唱瑪麗芙瑞德克森(Marie Fredriksson)驚傳病逝享壽61歲，所屬經紀公司稍早亦發布聲明證實死訊，透露瑪麗芙瑞德克森在12月9號病逝，她生前與癌症病魔搏鬥了長達17年之久。
瑞典國寶級樂團Roxette是5、6年級生的共同回憶，曾唱過電影《麻雀變鳳凰》配樂《It Must Have Been Love》、《The Look》、《Joyride》等經典歌曲，2002年Marie Fredriksson就曾因罹患腦癌暫停歌唱事業，歷經漫長復健後，再次復出。如今傳出Marie Fredriksson逝世消息，也令廣大的歌迷心碎不已，難過表示自己青春的一部份也失去了。
Marie Fredriksson經紀公司發布聲明證實死訊，文中寫道Marie 给我們留下了一份雄偉的音樂遺產，她令人驚歎的嗓音，既富有力量又觸動人心，她令人驚歎的現場表演將會被所有有幸目睹的人記住，「而我們也會銘記這一位對生命如此嚮往與渴望、心胸寬廣、會關心身邊每一個人的好人。」
(中時電子報)
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