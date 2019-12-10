英國金融時報(Financial Times )報導 ，日本打算選擇英國BAE系統公司，做為新一代戰鬥機的協助者。在該消息傳出後，美國總統川普向日本施壓，要求日本必須選擇美國的國防公司才行。

日本希望在2035年左右，開發出新一代的戰機F-3，取代現役的F-2戰機。該計劃明年開始研發，目前擺在面對的有三條路：國內獨立研發、與英國BAE系統合作、與美商洛克希德馬丁公司合作。其中獨立研發太困難，成本也太高，因此比較合理的選項是「與英國合作」或是「與美國合作」，雖然美國的技術首屈一指，而且日本也購得洛馬的F-35A戰機，但是東京認為，與英國合作，可以減少對美國武器的依賴，也比較有技術突破的機會。

英國BAE 系統的暴風雨戰機計畫。(圖/BAE System)

BAE系統公司正在研發第六代戰機，代號「暴風雨」(Tempest)，目前已經與義大利李奧納多公司(Leonardo System)達成初步合作協議，還要再爭取第3個研發國，其對象就是日本。日本防衛大臣河野太郎最近對英國金融時報表示，日本願意與歐洲計劃進行合作，此話一出，立即引發美國五角大廈的警覺，派出重要官員緊與日本的談判，擔心英國真的會將日本給拉過去，這將是幾百億美元的損失。

美國方面表示，要是日本選擇英國系統，那麼戰鬥機可能產生操作性不相容的問題，未來美國與日本的共同演習也許出現扞格。

金融時報稱，日本打算違逆美國，與美國的態度有關，川普常常威脅要撤軍，除非東京購買更更多武器，這令日本防衛官員感到緊張。再加上，日本希望維持自己的先端航空工業的研發能力，而不要全部仰賴外購，所以他們不希望下一代戰機，全部都是美製F-35，至少保留一半是自製戰機的空間。

日本首相安倍晉三必須做出決定，他必須考量技術升級、外交地位，以及是否能在此事違逆美國，在這些關係之間做出選擇。

(中時電子報)